8 Июля 2022 18:43

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии Фумио Кишиде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял сообщение о трагической гибели бывшего Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в результате покушения.

«Мировой общественности Синдзо Абэ известен как видный политик, который долгие годы неустанно трудился на благо развития и процветания своей страны. Он был мудрым руководителем, сыгравшим значительную роль в укреплении международной стабильности и безопасности. Светлый образ Синдзо Абэ как личности, олицетворявшей дружественные и доверительные отношения между Казахстаном и Японией, а также как государственного деятеля, внесшего большой вклад в укрепление многогранного сотрудничества между нашими странами, навсегда останется в памяти народа Казахстана. От имени казахстанцев и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Синдзо Абэ, а также всем Вашим соотечественникам», – говорится в телеграмме.

Как сообщалось, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался из-за ранений, полученных в результате нападения в префектуре Нара.











