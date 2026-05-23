Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Председателю КНР

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси Китайской Народной Республики. ​

Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось о том, что число погибших увеличилось до 82 человек в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси.





