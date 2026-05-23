Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Председателю КНР
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Председателю КНР Си Цзиньпину, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину и всему китайскому народу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси Китайской Народной Республики.
Президент также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее сообщалось о том, что число погибших увеличилось до 82 человек в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шаньси.