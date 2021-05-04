Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Казахстана направил телеграмму Премьер-министру Индии Нарендре Моди

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Мая 2021, 13:13
Президент Казахстана направил телеграмму Премьер-министру Индии Нарендре Моди

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил глубокую солидарность с индийским народом в связи с разрушительной вспышкой вируса COVID-19 в этой стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства с сожалением отметил, что коронавирус не знает границ и продолжает распространяться по всему миру, инфицируя все больше людей. Он выразил соболезнования семьям, потерявшим своих близких, и пожелал скорейшего выздоровления всем заболевшим.

«В это тяжелое время мы готовы объединить усилия с нашими индийскими друзьями с целью сдерживания пандемии и оказать посильную помощь в духе прочной дружбы и взаимной поддержки между нашими государствами. Я твердо верю, что под Вашим мудрым руководством Правительство Индии сможет преодолеть текущий кризис и обеспечить возвращение к нормальной жизни», – говорится в телеграмме Президента Казахстана.

В заключение Касым-Жомарт Токаев пожелал Нарендре Моди твердой воли в преодолении нынешних испытаний для того, что Индия стала еще более устойчивой и процветающей.


Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Акорда   Здравоохранение   Индия   Коронавирус в мире  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Известный казахстанский марафонец арестован на два месяца
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Важное из выступления Президента Казахстана на заседаниях ЕЭФ и ВЕЭС в Москве
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев поделился казахстанским видением развития ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев озвучил решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров
Касым-Жомарт Токаев озвучил решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров