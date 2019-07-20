Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00:29 114
-
-
вчера 23:16 231
-
-
вчера 22:18 127
-
-
-
вчера 21:12 252
-
вчера 20:49 195
-
вчера 20:22 127
-
вчера 19:39 123
-
вчера 19:19 149
-
вчера 18:33 163
-
вчера 18:16 127
-
-
-
вчера 17:19 160
-
вчера 17:00 147
-
-
вчера 16:42 129
-
-
-
вчера 15:53 189
-
-
-
вчера 14:35 157
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 12:17 196
-
-
-
-
вчера 11:17 212
Президент Казахстана направил соболезнования Премьер-министру Японии
20 Июля 2019 12:05 171
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии Синдзо Абэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорду.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в анимационной студии в городе Киото.
«Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим вследствие пожара», - говорится в телеграмме.
Как сообщалось ранее, тридцать три человека, по уточненным данным, погибли в результате поджога анимационной студии Kyoto Animation Co. в японском городе Киото.
Ключевые слова: Япония, Президент Казахстана,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
- Президент РК пожелал успехов новому главе Еврокомиссии
- Глава государства поздравил Шарля Мишеля с избранием на пост председателя Евросовета
- Минтруда РК ответило на вопросы по снижению долговой нагрузки
- Поручения Президента: госорганы постоянно будут на прямой и обратной связи с населением
- Правительству РК поручено повышать эффективность использования цифровых сервисов
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Nurmaganbetova Zhanna
954-047
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047