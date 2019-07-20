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Президент Казахстана направил соболезнования Премьер-министру Японии

20 Июля 2019 12:05 171
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Президент Казахстана направил соболезнования Премьер-министру Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Японии Синдзо Абэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорду.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в анимационной студии в городе Киото.

«Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим вследствие пожара», - говорится в телеграмме.

Как сообщалось ранее, тридцать три человека, по уточненным данным, погибли в результате поджога анимационной студии Kyoto Animation Co. в японском городе Киото.

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Ключевые слова: Япония, Президент Казахстана,
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