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    Президент Казахстана направил поздравление Королю Чарльзу III

    Глава государства направил поздравительное послание Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю официального дня рождения, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана направил поздравление Королю Чарльзу III
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий уровень казахско-британских отношений, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

    Президент пожелал Королю успехов в его высокой государственной деятельности на благо Соединенного Королевства, а дружественному народу Великобритании — благополучия и процветания.

    Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Великобритания укрепляют сотрудничество новым соглашением.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Поздравления Великобритания
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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