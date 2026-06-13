Президент Казахстана направил поздравление Королю Чарльзу III

Глава государства направил поздравительное послание Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю официального дня рождения, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий уровень казахско-британских отношений, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.

Президент пожелал Королю успехов в его высокой государственной деятельности на благо Соединенного Королевства, а дружественному народу Великобритании — благополучия и процветания.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Великобритания укрепляют сотрудничество новым соглашением.