Президент Казахстана направил поздравление Королю Чарльзу III
Глава государства направил поздравительное послание Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю официального дня рождения, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокий уровень казахско-британских отношений, выразив уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между двумя странами.
Президент пожелал Королю успехов в его высокой государственной деятельности на благо Соединенного Королевства, а дружественному народу Великобритании — благополучия и процветания.
Ранее сообщалось о том, что Казахстан и Великобритания укрепляют сотрудничество новым соглашением.