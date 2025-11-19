РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:02, 19 Ноябрь 2025

    Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Князю Монако

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Князя Альбера II и народ Монако с Национальным днем, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    токаев монако
    Фото: Акорда

    В своей телеграмме Глава государства отметил, что Княжество Монако уверенно укрепляет свой авторитет на международной арене, сохраняет и приумножает уникальное культурное наследие, а также служит для всего мира моделью устойчивого развития, ответственного финансового управления и защиты окружающей среды.

    Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на прочных узах дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться во благо народов наших стран.

    Глава государства пожелал Князю Альберу II и всем его соотечественникам процветания и благополучия.

