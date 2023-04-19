Президент Казахстана: Нам нужна подлинная индустриализация

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Важнейшим приоритетом является наращивание собственного производства. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном совещании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как я уже отметил, важнейшим приоритетом является наращивание собственного производства. Больше года назад по моему поручению был принят Закон «О промышленной политике». Он создал условия для развития обрабатывающего сектора. Одной из его главных новелл было требование по обеспечению отечественных предприятий доступным сырьем», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Однако, как отметил Глава государства, основной объем производимого металла по-прежнему уходит на экспорт, а это недополученная добавленная стоимость внутри страны.

«Правительство прорабатывает дополнительные нормативно-правовые механизмы, которые необходимо ввести в первой половине этого года. Модель простого экспорта сырья уже не работает. Требуется создание новых заводов и переделов внутри страны. Это задача нового порядка», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, Глава государства добавил, что актуальным остается вопрос локализации отечественных предприятий.

«Уровень локализации следует неуклонно повышать, идти от простого к сложному. Такие примеры уже имеются, но есть также факты подмены понятий за счет ложной локализации. Это ведет к субсидированию импорта, что нежелательно. Нам нужна подлинная индустриализация», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.