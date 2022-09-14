Президент Казахстана наградил Председателя КНР высшей наградой - орденом «Алтын Қыран»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении орденом «Алтын Қыран» Председателя КНР Си Цзиньпина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За особый вклад в укрепление и развитие двусторонних политических и экономических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой наградить орденом «Алтын Қыран» Си Цзиньпина – Председателя Китайской Народной Республики.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент

Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 14 сентября 2022 года

№ 1010

В Акорде Президент Казахстана наградил Председателя КНР Си Цзиньпина высшей государственной наградой – орденом «Алтын Қыран».

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту приземлился самолет Председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил его в столичном аэропорту, после чего в Акорде прошла встреча глав двух государств в узком составе.

