Президент Казахстана наградил орденом «Барыс» І степени главу МИД России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Барыс» І степени министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«За весомый вклад в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом «Барыс» І степени Лаврова Сергея Викторовича ­– Министра иностранных дел Российской Федерации», - говорится в тексте документа.