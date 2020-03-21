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Президент Казахстана наградил орденом «Барыс» І степени главу МИД России

21 Марта 2020 19:16
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Президент Казахстана наградил орденом «Барыс» І степени главу МИД России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Барыс» І степени министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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«За весомый вклад в развитие многогранного сотрудничества и стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Российской Федерацией наградить орденом «Барыс» І степени Лаврова Сергея Викторовича ­– Министра иностранных дел Российской Федерации», - говорится в тексте документа.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия,
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