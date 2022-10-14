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Президент Казахстана наградил грамотой СНГ главу МТРК «Мир»
14 Октября 2022, 14:18

Президент Казахстана наградил грамотой СНГ главу МТРК «Мир»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил о награждении грамотой СНГ председателя ТРК «Мир» Радика Батыршина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение принятого нами решения позвольте вручить Радику Эриковичу Батыршину – председателю межгосударственной телерадиокомпании «Мир» нашу награду, грамоту СНГ», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета Глав государств СНГ.

Как сообщалось ранее, в Астане проходит заседание Совета глав государств-участников СНГ. Заседание проходит под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева в рамках текущего председательства нашей страны в Содружестве независимых государств.

Ожидается, что Глава государства подведет итоги председательства Казахстана в СНГ.

Чтобы принять участие в саммите в очном режиме, в столицу прибыли главы практически всех государств-участников СНГ. В мероприятии участвуют лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ.



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