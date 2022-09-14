РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:29, 14 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент Казахстана: Мы всегда делаем акцент и упор на укрепление единства

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан является одним из лидеров глобального движения против ядерного оружия. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы инициировали Конференцию по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, которая теперь стала организацией. Мы также были председателем Совета безопасности ООН, ОЭСР и Организации исламской конференции. Мы также поддерживаем и работаем напряженно для того, чтобы разрабатывать повестки дня развития как на региональном, так и на глобальном уровне. Внутри страны мы всегда делаем акцент и упор на укрепление единства, консолидацию и эффективный диалог», - заявил Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Президент Казахстана Съезд лидеров мировых религий Президент
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!