Президент Казахстана: Мы всегда делаем акцент и упор на укрепление единства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан является одним из лидеров глобального движения против ядерного оружия. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы инициировали Конференцию по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, которая теперь стала организацией. Мы также были председателем Совета безопасности ООН, ОЭСР и Организации исламской конференции. Мы также поддерживаем и работаем напряженно для того, чтобы разрабатывать повестки дня развития как на региональном, так и на глобальном уровне. Внутри страны мы всегда делаем акцент и упор на укрепление единства, консолидацию и эффективный диалог», - заявил Касым-Жомарт Токаев.