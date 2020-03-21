Президент Казахстана: Мы должны извлечь уроки из ситуации с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы должны извлечь уроки из ситуации с коронавирусом, заявил сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе посещения оперативного центра по координации и мониторингу чрезвычайных ситуаций. Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Сама ситуация с коронавирусом наталкивает нас на извлечение целого ряда уроков. Вирус – это явление преходящее, думаю, рано или поздно мы справимся с этим, но урок состоит в том, что мы должны уделить самое пристальное внимание развитию нашей отечественной медицины. В частности, санитарно-эпидемиологической службе. К сожалению, в прошлом мы упустили этот момент. Кроме того, в целом мы должны уделить внимание медицинской науке», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент РК, сейчас «судьба всего мира, без преувеличения, всей мировой экономики в руках ученых».

«Судьбу мира решают не футболисты, не представители шоу-бизнеса, а ученые. Поэтому мы, естественно, должны извлечь из этого уроки», - подчеркнул Глава государства.