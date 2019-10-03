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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи
СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сочи с рабочим визитом, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В рамках визита запланировано участие К.Токаева в XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Также состоится двусторонняя встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.
Наряду с главами РК и РФ, в сессии ожидается участие Короля Иордании Абдаллы ІІ и Президента Филиппин Р.Дутерте.
Напомним, в период с 30 сентября по 3 октября этого года в Сочи проходит XVI ежегодное заседание клуба на тему «Заря Востока и мировое политическое устройство».
В мероприятии принимают участие известные ученые, политологи, видные эксперты в области международных отношений, бывшие главы государств, представители международных СМИ.
Основным днем заседания станет 3 октября т.г., когда состоится пленарная сессия на тему «Мировое устройство: взгляд с Востока» с участием лидеров Казахстана и России.
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