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Президент Казахстана: Государство будет поддерживать волонтеров

8 Декабря 2020, 20:18
Президент Казахстана: Государство будет поддерживать волонтеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству выработать понятные и эффективные правовые механизмы стимулирования и поощрения социально ориентированной деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Сегодня подвели итоги Года волонтера. Казахстанцы в тяжелое время проявили единство, сплоченность, неравнодушие, заботу друг о друге. Было сделано много добрых дел. Волонтеры стали примером высокой гражданской ответственности и истинного патриотизма!» - обозначил Президент.

Он отметил, что волонтерство этим годом не заканчивается, оно продолжается. Государство будет поддерживать волонтеров.

«Поручил Правительству выработать понятные и эффективные правовые механизмы стимулирования и поощрения социально ориентированной деятельности», - сообщил Глава государства.

«По моему поручению готовится новый Закон о благотворительности, направленный на системную поддержку социально ориентированной деятельности. Благотворительные и волонтерские организации получат реальный юридический статус, который обеспечит им необходимые условия для работы», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Важную роль волонтерство играет в защите экологии, уверен Президент.

«Экоактивизм – это не дань модным тенденциям, а насущная необходимость, жизненный принцип, который позволит нам сохранить нашу природу. Акция «Birge – taza Qazaqstan» должна стать традиционной», - акцентировал он.


Напомним, сегодня в городе Нур-Султане подвели итоги Года волонтера в Казахстане.

В официальной церемонии закрытия Года волонтера принял участие Глава государства. С полным текстом выступления Президента РК можно ознакомиться здесь.



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