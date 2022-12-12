Президент Казахстана дал три года на ремонт тепловых сетей

12 Декабря 2022, 12:27

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Энергообъекты, находящиеся в государственной собственности, должны быть отремонтированы за счет бюджета. Частные объекты нужно модернизировать за собственный счет в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». Правительство обязано в оперативном порядке приступить к решению этой задачи», - сказал Глава государства во время расширенного заседания Правительства РК.

Как подчеркнул Президент, помимо ТЭЦ в плачевном состоянии остаются и тепловые сети. На сегодня более 1,5 тысяч километров тепловых сетей нуждаются в срочной замене и ремонте. Их средний износ превышает 75%.

«В городах Аркалык, Риддер и Шемонаиха сети изношены полностью. Правительству в течение трех лет необходимо решить данный вопрос. Согласно докладу комиссии, речь идет о 528 млрд тенге. Данные средства следует предусмотреть через адекватное бюджетное кредитование и тарифную политику», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

Ранее Президент РК заявил, что текущий план ремонтных работ на электростанциях исполнен всего на 76%.

Фото: t.me/Kzgovernment