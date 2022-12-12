НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Президент Казахстана дал три года на ремонт тепловых сетей

12 Декабря 2022, 12:27
Президент Казахстана дал три года на ремонт тепловых сетей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Энергообъекты, находящиеся в государственной собственности, должны быть отремонтированы за счет бюджета. Частные объекты нужно модернизировать за собственный счет в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции». Правительство обязано в оперативном порядке приступить к решению этой задачи», - сказал Глава государства во время расширенного заседания Правительства РК.

Как подчеркнул Президент, помимо ТЭЦ в плачевном состоянии остаются и тепловые сети. На сегодня более 1,5 тысяч километров тепловых сетей нуждаются в срочной замене и ремонте. Их средний износ превышает 75%.

«В городах Аркалык, Риддер и Шемонаиха сети изношены полностью. Правительству в течение трех лет необходимо решить данный вопрос. Согласно докладу комиссии, речь идет о 528 млрд тенге. Данные средства следует предусмотреть через адекватное бюджетное кредитование и тарифную политику», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

Ранее Президент РК заявил, что текущий план ремонтных работ на электростанциях исполнен всего на 76%.

Фото: t.me/Kzgovernment
Теги:
Новости по теме
Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина
Права вкладчиков ЕНПФ по передаче пенсионных накоплений расширят в Казахстане
Нельзя сидеть сложа руки – Президент Казахстана прогнозирует более сложный 2023 год
Читайте также
Можем ли шагнуть в новый год с текущим составом Правительства? - Президент РК обратился к главе Кабмина
Права вкладчиков ЕНПФ по передаче пенсионных накоплений расширят в Казахстане
Нельзя сидеть сложа руки – Президент Казахстана прогнозирует более сложный 2023 год
Мы должны полностью обеспечить страну основными видами продуктов питания – Президент РК
Внимание госорганов приковано не к реальным чаяниям народа, а к лентам соцсетей - Президент РК
Анализ: Половина функций Правительства РК сводится к формальному коллегиальному одобрению
Налогообложение доходов банков пересмотрят в Казахстане
В ближайшие 7 лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 млрд долларов - Касым-Жомарт Токаев
Новости партнеров
Популярное
1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в шести областях Казахстана
3 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
4 Лжепродавцы айфонов активизировались в Петропавловске
5 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO

Лента новостей