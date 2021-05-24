Президент Казахстана дал ряд поручений акиму Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах развития региона за четыре месяца текущего года и исполнении поручений Президента. Особое внимание в ходе встречи было уделено ситуации в Кордайском районе.

По информации акима Бердибека Сапарбаева, в январе-апреле уровень промышленного производства в Жамбылской области составил 107,1 % (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), производства сельскохозяйственной продукции – 103,2 %, строительства – 110,3 %, объем инвестиций достиг 75,2 миллиарда тенге. В прошлом году в регионе было засеяно 768 тысяч гектаров земель, в этом году площадь посевных увеличилась на 46 тысяч гектаров.

Главе государства также сообщили об эпидемиологической ситуации в области. Всего подготовлено 2580 коек. Обеспеченность медицинским оборудованием соответствует предъявляемым требованиям, сформирован достаточный запас лекарственных средств. Планируется вакцинировать 582 тысячи граждан, на сегодняшний день вакцину получили 100 тысяч человек.

Во исполнение поручения Президента разработана этнокарта 25 населенных пунктов, в которых компактно проживают представители различных национальностей. По словам акима, ситуация в Кордайском районе стабильная. В прошлом году здесь реализовано 392 проекта на сумму 35,1 миллиарда тенге в жилищной сфере, дорожном строительстве, образовании, медицине, культуре и спорте. Все пострадавшие объекты и жилые дома полностью восстановлены.

На базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в поселке Гвардейском завершены строительно-монтажные работы на заводе по производству отечественных иммунных препаратов, осуществляется установка соответствующего оборудования. Тестовый запуск завода намечен на июнь.

Глава государства дал поручения по обеспечению контроля за эпидемической ситуацией в области, привлечению инвестиций и активизации работы по эффективной реализации государственных программ.