Президент: Казахстан вступает в новую политическую эпоху с открытой и честной конкуренцией

16 Ноября 2022, 11:01

16 Ноября 2022, 11:01

Президент: Казахстан вступает в новую политическую эпоху с открытой и честной конкуренцией

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Наша страна вступает в новую политическую эпоху с открытой и честной конкуренцией, равными возможностями для всех. Наш курс на последовательную демократизацию во всех сферах жизни необратим – это моя принципиальная позиция, заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В марте мною была представлена масштабная программа политической модернизации, нацеленная на перезагрузку ключевых институтов государства. На общенациональном референдуме в июне наш народ, еще раз проявив свое единство, поддержал изменения в Конституцию. Конституционная реформа задает совершенно новые стандарты функционирования нашей политической системы, по-новому определяет отношения между государством и обществом. Она является продолжением всех предыдущих преобразований и выступает прочной основой для дальнейшего укрепления нашей государственности. В рамках практической реализации конституционной реформы 5 ноября мною был публично подписан целый ряд основополагающих законов, которые в ближайшие дни вступят в силу. Утвердили принципиально важную норму о том, что земля и все природные ресурсы принадлежат народу. Закрепили переход к смешанной избирательной системе», - сказал Глава государства.

Как подчеркнул К. Токаев, все это создает условия для устойчивого развития государства, поступательного прогресса гражданского общества и дальнейшего повышения благосостояния народа.

«Наша страна вступает в новую политическую эпоху с открытой и честной конкуренцией, равными возможностями для всех. Наш курс на последовательную демократизацию во всех сферах жизни необратим – это моя принципиальная позиция. Вместе с тем мы не должны забывать об обратной стороне демократизации, которая зачастую выражается в популизме и демагогии, преследующих свои интересы», - добавил Президент.