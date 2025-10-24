Президент Казахстана поставил задачу поддержать перспективные стартапы
В своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики Касым-Жомарт Токаев отметил, что молодые предприниматели, ученые, инженеры, IT-специалисты становятся в Казахстане новой элитой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Одним из ярких успехов этого года стал стартап Higgsfield AI, который вполне может стать первым казахстанским «единорогом», то есть компанией, оцененной в один и более миллиардов долларов на глобальном рынке. Этот уникальный по сути проект вырос на площадке Astana Hub с самым активным участием молодых талантливых энтузиастов, которые уже побеждали на международных юношеских олимпиадах по математике и физике. Такие люди — будущее нашей страны, — заявил Президент Казахстана.
Глава государства отметил, что молодые предприниматели, ученые, инженеры, IT-специалисты становятся в Казахстане новой элитой, а инновационность — важной чертой национального характера.
— Это говорит о том, что при поддержке государства, обладая знаниями и трудолюбием, наши дети и внуки могут создавать высокотехнологичные продукты, востребованные на мировом рынке. Но довольствоваться единичными историями успеха никак нельзя. Поэтому перед Правительством поставлена задача создания самой современной, эффективной экосистемы, которая будет помогать перспективным казахстанским стартапам высоко котироваться на мировых рынках, — сказал Касым-Жомарт Токаев.