Президент Казахстана поставил задачу поддержать перспективные стартапы

— Одним из ярких успехов этого года стал стартап Higgsfield AI, который вполне может стать первым казахстанским «единорогом», то есть компанией, оцененной в один и более миллиардов долларов на глобальном рынке. Этот уникальный по сути проект вырос на площадке Astana Hub с самым активным участием молодых талантливых энтузиастов, которые уже побеждали на международных юношеских олимпиадах по математике и физике. Такие люди — будущее нашей страны, — заявил Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что молодые предприниматели, ученые, инженеры, IT-специалисты становятся в Казахстане новой элитой, а инновационность — важной чертой национального характера.