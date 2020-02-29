Президент: Казахскому суждено стать языком межнационального общения
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахскому языку в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В то же время ускоренное развитие должен получить казахский язык, которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения», - сказал Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью информационно-аналитическому порталу Informburo.kz.
«Я отнюдь не умаляю историческое значение русского языка, открывшего нам путь к знаниям в мировой науке и культуре. Жители Казахстана должны знать его на высоком уровне. Нам это только на пользу», - отметил К. Токаев.
С полным текстом эксклюзивного интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева порталу Informburo.kz можно ознакомиться здесь.
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