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Президент: Казахскому суждено стать языком межнационального общения

29 Февраля 2020 14:35
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Президент: Казахскому суждено стать языком межнационального общения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахскому языку в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В то же время ускоренное развитие должен получить казахский язык, которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения», - сказал Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью информационно-аналитическому порталу Informburo.kz.

«Я отнюдь не умаляю историческое значение русского языка, открывшего нам путь к знаниям в мировой науке и культуре. Жители Казахстана должны знать его на высоком уровне. Нам это только на пользу», - отметил К. Токаев.

С полным текстом эксклюзивного интервью Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева порталу Informburo.kz можно ознакомиться здесь.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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