Президент Касым-Жомарт Токаев задает новые политические тренды - американские эксперты

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - В Вашингтоне на площадке известного аналитического центра Фонда Карнеги состоялась презентация аналитического доклада «Казахстан.Токаев.Перезагрузка», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанского совета по международным отношениям.

В рамках презентации также прошло экспертное обсуждение по трендам и перспективам развития современного Казахстана. Основной темой обсуждения стали новые инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева – создание Национального совета общественного доверия, инициированные новые экономические и политические реформы, реализация Концепции «Слышащего государства».

Участники экспертной дискуссии отметили позитивные тренды в социально-экономических и политических процессах в Казахстане. По мнению американских экспертов, реформы Президента Токаева придают новый позитивный импульс развитию Казахстана, а также повышают инвестиционную привлекательность всего региона Центральной Азии.

В мероприятии приняли участие эксперты ведущих американских фабрик мысли, конгресса, а также представители Госдепартамента США. От Казахстана в дискуссиях принял участие советник Президента РК Ерлан Карин и эксперты Казахстанского совета по международным отношениям (КАСМО).

Помимо круглого стола в Фонде Карнеги казахстанские эксперты приняли участие в экспертных обсуждениях на площадке влиятельного Атлантического совета и Школы Эллиотт международных отношений Университета Джорджа Вашингтона. Казахстанские и американские эксперты обсудили ключевые тренды в глобальной геополитике, влияние международных процессов на состояние региональной экономики, а также казахстанский опыт гуманитарной операции «Жусан».