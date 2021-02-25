Президент Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты послов ряда государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции Акорда состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана вновь назначенными чрезвычайными и полномочными послами трех государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Верительные грамоты вручили Посол Латвийской Республики Ирина Мангуле, Посол Туркменистана Батыр Реджепов и Посол Королевства Таиланд Чатчаван Сакорнсин.

Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что их солидный опыт и профессиональные качества будут способствовать сближению дружественных народов в различных сферах. Глава государства заверил дипломатов в полной поддержке и содействии со стороны своей Администрации и Правительства страны в выполнении их благородных миссий.

Обращаясь к Ирине Мангуле, Президент отметил, что Казахстан высоко ценит давнюю дружбу с Латвийской Республикой, основанную на прочных узах дружбы, глубоких исторических связях и интересах. В своей речи Глава государства остановился на перспективах двусторонних торгово-экономических контактов.

«Казахстан рассчитывает на дальнейшее расширение многопланового сотрудничества с вашей страной, в частности, в области транспорта и логистики, энергетики, возобновляемых источников энергии и новых технологий», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В беседе с Батыром Реджеповым Президент Казахстана отметил, что Туркменистан испокон веков является добрым соседом и братским государством для Казахстана, добавив, что за 30 лет Независимости обе страны выстроили отношения подлинного стратегического партнерства. Глава государства заявил, что связывает большие ожидания с совместной работой на площадках «Каспийской пятерки», Международного фонда спасения Арала и Организации экономического сотрудничества. В данном контексте Глава государства заявил о поддержке предложения лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по проведению Каспийского саммита в Ашхабаде.

«Мы искренне заинтересованы в наращивании двусторонней кооперации по всем векторам. Объединив усилия, мы могли бы уже в обозримом будущем довести объем взаимной торговли до знакового рубежа в 1 млрд долларов», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Характеризуя двусторонние отношения с Королевством Таиланд, Президент подчеркнул, что взаимодействие с этой страной является неотъемлемой частью внешней политики Казахстана на азиатском направлении. Успешно развиваются контакты как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе по линии ООН и СВМДА.

«Мы рассчитываем на сотрудничество с Правительством Королевства Таиланд и тайскими компаниями в целях укрепления экономических и коммерческих отношений в постпандемический период», – заявил Глава государства.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев передал слова приветствия и наилучшие пожелания Президенту Латвии Эгилсу Левитсу, Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и Королю Таиланда Махи Вачиралонгкорну.

В свою очередь иностранные послы заверили Президента в том, что приложат все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества своих государств с Казахстаном.