Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое в формате видеоконференцсвязи состоялось под председательством Президента Беларуси. В мероприятии также приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, Премьер-министр Молдовы и председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Президент напомнил о том, что историческая Декларация о создании СНГ была принята на встрече глав государств, которая по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева состоялась в Алматы три десятилетия назад.

– Этот судьбоносный документ заложил прочную основу многогранного сотрудничества новых независимых государств. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Содружество сыграло ключевую роль в предотвращении масштабной катастрофы на постсоветском пространстве, способствовало сохранению взаимодействия между нашими народами. Что очень важно, СНГ превратилось в авторитетную международную организацию, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что общими усилиями на пространстве СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база, развивается активный политический диалог, укрепляется взаимодействие в области безопасности, создаются условия для расширения торгово-экономических отношений.

Обращаясь к коллегам по Содружеству, Президент отметил, что сегодняшняя встреча подводит итоги и открывает новую веху многогранного взаимодействия стран СНГ.

Вместе с тем он обратил внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, гуманитарные и экологические проблемы, а также колоссальный ущерб от пандемии. Для нивелирования этих вызовов и обеспечения дальнейшего роста Касым-Жомарт Токаев призвал объединить усилия и предложил ряд действенных мер.

В качестве первостепенной задачи Глава государства назвал активизацию и наращивание торгово-экономического сотрудничества. В частности, Президент заявил о необходимости совершенствования подходов к экономическому взаимодействию, уделив основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ. Для этого он предложил разработать новую Программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года и подписать Соглашение о торговле услугами.

Наряду с этим Президент считает актуальным формирование общего аграрного рынка. По его словам, разработка Стратегии развития и взаимодействия продовольственных систем государств СНГ отвечала бы нашим общим интересам.

В своей речи Касым-Жомарт Токаев также остановился на важности преодоления негативных последствий пандемии.

– В тяжелейший период государства СНГ проявили единство и солидарность, оказывая друг другу необходимую поддержку и помощь. Крайне важную роль здесь сыграла Россия. Наши страны наработали хороший опыт борьбы с СOVID-19, в том числе в области разработки вакцин. Сегодня очевидно, что только массовая иммунизация населения позволит переломить ситуацию и обеспечить безопасность наших граждан, – полагает Глава государства.

Кроме того, Президент рассказал о высокой эффективности казахстанской вакцины QazVac, разработке нового препарата QazcoVac-P, который успешно проходит клинические испытания, и добавил, что еще три вакцины находятся на стадии доклинического тестирования.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности к тесному сотрудничеству, обмену опытом и возможным поставкам казахстанских вакцин, предложив ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ.

Другой важной задачей Глава государства назвал совершенствование механизмов сотрудничества СНГ в сфере безопасности с акцентом на совместное противостояние возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма, торговли наркотиками. Как он считает, эти угрозы приобрели первостепенное значение в свете складывающейся ситуации в Афганистане.

– Казахстан разделяет позицию ООН: тяжелое гуманитарное положение в этой стране должно находиться в фокусе внимания международного сообщества. Какими бы ни были наши политические взгляды или личные убеждения, мы не должны оставлять Афганистан наедине с беспрецедентными трудностями, – убежден Президент.

В целях систематизации усилий международного сообщества Касым-Жомарт Токаев предложил учредить логистический хаб по оказанию гуманитарной помощи Афганистану.

– Очевидно, что после преодоления острой фазы кризиса Афганистану потребуется дальнейшая системная поддержка со стороны институтов ООН. Этой важной задаче отвечает продвигаемая нами инициатива о создании Регионального центра ООН в Алматы. Надеемся на содействие стран Содружества в реализации этих планов, – сказал Глава государства.

Президент также призвал к сотрудничеству в продвижении и решении вопросов экологии и охраны окружающей среды. Он указал на необходимость принятия конкретных шагов по решению проблем в использовании водных ресурсов трансграничных рек на пространстве СНГ. Кроме того, он отметил актуальность вопроса перехода к низкоуглеродной экономике.

Отдельный блок в выступлении был посвящен культурно-гуманитарному измерению, которое традиционно играет важную роль в сохранении исторических связей и сближении народов Содружества.

Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что 2022 год объявлен Годом народного творчества и культурного наследия СНГ, в рамках которого запланировано проведение около 100 мероприятий. Кроме того, Президент Казахстана поздравил народ Молдовы с избранием города Комрат культурной столицей Содружества в 2023 году.

В 2022 году наша страна примет председательство в СНГ. В этой связи Глава государства подтвердил твердый настрой на активную совместную работу для достижения общей цели, направленной на дальнейшую региональную консолидацию и прогресс в сотрудничестве на пространстве Содружества.

– Хочу подчеркнуть, что высказанные мною предложения и другие приоритетные задачи будут включены в Концепцию председательства Казахстана в СНГ на предстоящий период, – заключил Президент.

По итогам заседания было подписано Заявление глав государств – участников Содружества Независимых Государств в связи с 30-летием СНГ и ряд документов, направленных на дальнейшее развитие Организации.