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Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Января 2022, 14:48
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перед пленарным заседанием Мажилиса Глава государства провел встречу с лидерами фракций политических партий, представленных в Мажилисе Парламента, и внес на обсуждение кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-министра Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Руководители фракций политических партий высказались в поддержку кандидатуры Алихана Смаилова.

Затем Касым-Жомарт Токаев в соответствии со статьей 44 Конституции внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича для дачи согласия на назначение его на должность Премьер-министра.

– Предлагаю на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича на должность Премьер-министра Республики Казахстан. Он опытный специалист, ответственный государственный служащий. Работал председателем Агентства по статистике, помощником Президента, министром финансов, первым заместителем Премьер-министра. У него есть верное видение будущего экономики Казахстана и четкий план. Алихан Асханович очень хорошо знает работу Правительства. Уверен, что он с честью справится с возложенными на него обязанностями, – сказал Президент.

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После обсуждения, в котором принял участие ряд депутатов, состоялось голосование, в результате которого Мажилис дал согласие Президенту назначить Алихана Смаилова на должность руководителя Правительства.

В ходе пленарного заседания Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующий Указ о назначении Алихана Смаилова на должность Премьер-министра.

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Президент поставил перед новым Правительством ряд конкретных задач в политической и социально-экономической сферах, а также в вопросах обеспечения национальной безопасности и обороны.

В завершение своей речи Глава государства выразил признательность всем казахстанцам за проявленную сплоченность.

– Во время недавних трагических событий абсолютное большинство наших сограждан проявили патриотизм, единство в борьбе с экстремистами. Считаю, что сплоченность народа, искренняя вера в идеи суверенного развития и Независимости Казахстана являются мощным фундаментом для консолидации общества и прогресса нашей страны. Вместе мы преодолеем все трудности. Вместе мы построим новый Казахстан! – заявил Касым-Жомарт Токаев.

С полным текстом выступления можно ознакомиться по этой ссылке.

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Президент Казахстана   Правительство РК   Акорда   Мажилис  
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