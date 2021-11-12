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Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств

12 Ноября 2021 15:25
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал в Facebook информацию о том, что Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с президентами Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Премьер-министром Венгрии принял участие в торжественной церемонии открытия нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает МИА «Казинформ».

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По завершении церемонии главы государств направились на Остров демократии и свобод, расположенный к юго-востоку от Стамбула для участия в VIII саммите Тюркского совета. Саммит начнется в 17.30 по времени Нур-Султана.




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