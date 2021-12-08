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Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева

8 Декабря 2021 15:56
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства был проинформирован о криминогенной ситуации в стране, результатах работы органов внутренних дел за истекший период 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Отмечены позитивные тенденции по сокращению преступности (снижение на 5 %). При этом на 15 % меньше зарегистрировано убийств, более чем на 20 % – грабежей и хулиганств. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.

Касым-Жомарту Токаеву также была представлена информация о принимаемых мерах по выполнению его поручений, в частности, по противодействию наркопреступности, профилактике бытового насилия и защите детей от преступных посягательств, обеспечению безопасности на дорогах, пресечению фактов двойного гражданства.

Кроме того, Ерлан Тургумбаев отчитался о работе по переходу на сервисную модель работы полиции, обеспечению принципа «полиция шаговой доступности», реформированию службы участковых инспекторов и расширению их полномочий в сфере профилактики правонарушений.

Президенту также было доложено о ходе цифровизации органов внутренних дел, введении сплошного видеонаблюдения в помещениях полиции и учреждениях уголовно-исполнительной системы, автоматизации и упрощении процессов оказания государственных услуг населению.

Глава государства положительно оценил проводимую реформу органов внутренних дел и поручил принять дополнительные меры, направленные на защиту конституционных прав граждан, охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности.


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#Президент Казахстана   #МВД РК  
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