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Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра национальной экономики Асета Иргалиева

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Апреля 2021, 17:45
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра национальной экономики Асета Иргалиева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах развития экономики за I квартал текущего года, реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ситуации в реальном секторе экономики и прогнозах ВВП. Асет Иргалиев представил основные подходы к обеспечению качественного и устойчивого развития экономики в среднесрочной перспективе.

Министр также доложил об исполнении поручений Главы государства по поддержке малого и среднего бизнеса.

Особое внимание в ходе встречи было уделено мерам по обеспечению макроэкономической устойчивости и сбалансированного регионального развития.

В завершение Глава государства дал министру дал ряд конкретных поручений, направленных на повышение эффективности бюджетной политики, совершенствование региональной политики и развитие обрабатывающей промышленности.


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