Президент Касым-Жомарт Токаев представил нового министра обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Казахстан – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом министерства обороны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Открывая мероприятие, Глава государства сообщил, что подписал указы об освобождении от должности министра обороны Мурата Бектанова и назначении на пост руководителя военного ведомства Руслана Жаксылыкова.

Глава государства отметил, что новый министр является кадровым военнослужащим, он получил военное образование, которое начинал в Алматинском Высшем общевойсковом командном училище, продолжил в Академии имени М.В. Фрунзе и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

«Он имеет большой опыт работы. Во внутренних войсках проработал более 30 лет. Начинал свою деятельность с самых низов, работал на разных руководящих должностях и прошел свой военный путь до заместителя министра внутренних дел – главнокомандующего Национальной гвардией», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что к Вооруженным силам предъявляются особые требования.

«Армия должна быть оплотом нашей Независимости и стоять на страже интересов государства. Во время январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», – заявил Верховный главнокомандующий.

Вместе с тем в выступлении прозвучала положительная оценка завершившейся миротворческой миссии ОДКБ.

«Миротворческий контингент ОДКБ сосредоточился на функциях обеспечения и прикрытия, и его пребывание в Казахстане было краткосрочным, но эффективным, а также продемонстрировало потенциал самой ОДКБ», – считает Глава государства.

С учетом геополитической обстановки и актуальных угроз на региональном уровне Президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана, для чего предстоит решить ряд задач.

Прежде всего, по мнению Верховного главнокомандующего, следует усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах.

Важная миссия возлагается на создаваемое в соответствии с Указом Главы государства Командование Сил специальных операций. Предстоит в кратчайшие сроки принять все организационные меры и обеспечить готовность к выполнению специальных операций совместно с другими силовыми структурами.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что нельзя допустить повторения чрезвычайных ситуаций на объектах хранения боеприпасов. В связи с этим, как было сказано в выступлении, нужно продолжить реализацию мер по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, утилизации непригодных к использованию и опасных для дальнейшего хранения боеприпасов.

Президент также поставил задачу обновить техническое и боевое оснащение казахстанской армии.

«В войсках до сих пор большая доля оружия и боеприпасов советского периода, которым уже по 30-50 лет. С учетом темпов выхода сроков службы устаревающей техники надо принять экстренные меры по восполнению парка вооружения. Вооруженные силы должны быть оснащены современными, высокотехнологичными образцами вооружения и военной техники. При этом принимаемые меры должны иметь системный характер. Должно развиваться отечественное производство, ремонт и обслуживание вооружения и военной техники», – отметил Верховный главнокомандующий.

Глава государства также заявил о необходимости повышения мобильности войск, наращивания возможностей военно-транспортной авиации. Особого внимания, по его мнению, требует повышение престижа и привлекательности прохождения срочной воинской службы.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть План приобретения вооружения и военной техники на 2022 год с учетом уроков январских событий и принять меры по повышению кадрового потенциала Вооруженных сил.

Затем Руслан Жаксылыков принес клятву в качестве министра обороны Республики Казахстан.

В завершение совещания Президент пожелал успехов новому министру и всему коллективу министерства обороны.