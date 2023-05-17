Президент Касым-Жомарт Токаев поразил меня - журналист CCTV Ван Гуан

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Для меня было большой честью брать интервью у нескольких мировых лидеров, но Президент Касым-Жомарт Токаев, действительно, поразил меня. Он очень отличается от других лидеров – очень дисциплинированный человек, рассказал редактору ТРК Президента РК Улпан Бегалиной журналист CCTV Ван Гуан, который брал интервью у Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

«Перед интервью я прочитал много статей и книг про Президента Касым-Жомарта Токаева на английском, китайском и русском языках», - отметил Ван Гуан.

Как сообщалось, сегодня Глава государства прибыл с государственным визитом в Китай. Президента Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель КНР Си Цзиньпин.

По прибытии в Китай Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры. Президент выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост Председателя Китая.

В рамках государственного визита был подписан ряд документов в сфере транспорта, сельского хозяйства, торгово-экономического сотрудничества и культурных взаимоотношений.