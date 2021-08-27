Президент изменил состав Комиссии по вопросам помилования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 5 июля 2006 года № 140 «О Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Ввести в состав Комиссии по вопросам помилования при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом:

Абдирова Нурлана Мажитовича – заместителя Председателя Сената Парламента Республики Казахстан, председателем (по согласованию);

вывести из состава указанной Комиссии Рогова И.И», - говорится в документе.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее сообщалось, что Игорь Рогов вошел в состав Комиссии по правам человека при Президенте РК. В свою очередь, п редседатель судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РК Канат Мусин, выведен из состава Комиссии по правам человека. Соответствующий указ подписал Президент РК.



