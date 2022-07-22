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Президент Италии распустил парламент
22 Июля 2022 10:14

Президент Италии распустил парламент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Италии Серджо Маттарелла принял отставку премьер-министра Марио Драги. Он объявил об этом официально в четверг, добавив, что Драги останется главой временного правительства вплоть до проведения досрочных парламентских выборов. При этом Маттарелла призвал все партии и движения проявить сознательность в нынешней нелёгкой как внутренней, так и внешней геополитической ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Общеизвестно, что правительство с роспуском парламента и назначением новых выборов сталкивается с ограничениями в своей деятельности, - сказал Маттарелла. - Но в любом случае у него есть инструменты для реагирования на нынешние потребности и те, которые возникнут в будущем. Должен подчеркнуть, что переживаемый нами период не позволяет делать какие-либо перерывы во внедрении мер, необходимых для противодействия последствиям экономического и социального кризиса, и в особенности в росте инфляции».

Марио Драги подал прошение об отставке во второй раз. Первое было президентом Маттарелой отклонено. На такие шаги Драги вынудила потеря поддержки трех партий, входящих в правящую коалицию. В среду премьер еще пытался пересмотреть свое решение об отставке, поставив условием для всех членов коалиции - как правых, так и левых - договориться об общей программе. Но этого добиться не удалось.

По данным последних опросов, в результате досрочных выборов следующим премьер-министром может стать представитель крайне-правого крыла итальянской политики.


Фото: ru.euronews.com

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