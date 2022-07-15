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Президент Италии не принял отставку премьера
15 Июля 2022 07:19

Президент Италии не принял отставку премьера

РИМ. КАЗИНФОРМ - Президент Италии Серджо Матарелла отказался принять отставку премьер-министра Марио Драги. Глава кабинета ранее заявил о намерении уйти с поста из-за разногласий с партнерами по правящей коалиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Ранее в четверг правительство Драги получило поддержку Сената. Однако в голосовании не участвовали депутаты «Движения пяти звезд». Они не согласны с одним из положений законопроекта о выделении помощи пострадавшим от энергетического кризиса и инфляции, и грозят выйти из правящей коалиции.

Драги уже ранее заявлял, что в таком случае уйдет в отставку.

В самом «Движении пяти звезд» ранее произошел раскол — его покинул министр иностранных дел Луиджи ди Майо. Он обвиняет лидера партии Джузеппе Конте в нежелании помогать Украине. Сторонники Ди Майо поддерживают действующее правительство. Но если «Пять звезд» решат покинуть коалицию, за ними могут последовать и другие участники союза, сформированного в прошлом году в некоторой спешке ради борьбы с коронакризисом и его последствиями.




Фото: Ettore Ferrari / EPA / TASS

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