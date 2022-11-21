Президент Ирана поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах

21 Ноября 2022, 22:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Ибрахим Раиси поздравил Касым-Жомарта Токаева с уверенной победой на внеочередных президентских выборах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства поблагодарил Президента Исламской Республики за поздравления и добрые пожелания, отметив, что Иран является добрым соседом и близким партнером Казахстана.

Стороны отметили, что достигнутые ранее договоренности являются ярким отражением тесного сотрудничества между Казахстаном и Ираном.