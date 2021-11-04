12:29, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6
Президент: Инженерная инфраструктура моногородов находится в удручающем состоянии
ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Инженерная инфраструктура моногородов находится в удручающем состоянии. Об этом заявил сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.
«Инженерная инфраструктура моногородов находится в удручающем состоянии. Износ водопроводных и канализационных сетей составляет в среднем 61%, а в городах Аркалык, Балхаш, Шахтинск, Темиртау – доходит до 90%», - сказал Президент РК.
Было также отмечено, что износ тепловых сетей и линий электропередач составляет 55% в среднем, а в отдельных моногородах – достигает 85%. В неудовлетворительном состоянии находятся 40% автомобильных дорог.