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    12:29, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Президент: Инженерная инфраструктура моногородов находится в удручающем состоянии

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Инженерная инфраструктура моногородов находится в удручающем состоянии. Об этом заявил сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

    «Инженерная инфраструктура моногородов находится в удручающем состоянии. Износ водопроводных и канализационных сетей составляет в среднем 61%, а в городах Аркалык, Балхаш, Шахтинск, Темиртау – доходит до 90%», - сказал Президент РК.

    Было также отмечено, что износ тепловых сетей и линий электропередач составляет 55% в среднем, а в отдельных моногородах – достигает 85%. В неудовлетворительном состоянии находятся 40% автомобильных дорог.

    Теги:
    Президент Президент Казахстана Регионы Казахстана Главная Павлодарская область
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