Президент: Инженерная инфраструктура моногородов находится в удручающем состоянии

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Инженерная инфраструктура моногородов находится в удручающем состоянии. Об этом заявил сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития моногородов, проходящем в Экибастузе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Акорды.

«Инженерная инфраструктура моногородов находится в удручающем состоянии. Износ водопроводных и канализационных сетей составляет в среднем 61%, а в городах Аркалык, Балхаш, Шахтинск, Темиртау – доходит до 90%», - сказал Президент РК.

Было также отмечено, что износ тепловых сетей и линий электропередач составляет 55% в среднем, а в отдельных моногородах – достигает 85%. В неудовлетворительном состоянии находятся 40% автомобильных дорог.