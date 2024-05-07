Президент Франции, председатель КНР и президент Еврокомиссии провели трехсторонние переговоры

Утром председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Елисейский дворец для официального начала своего двухдневного государственного визита во Францию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Визит главы Китая Си Цзиньпиня во Францию проходит в год 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Во дворе президентского дворца китайского лидера встретил президент Франции Эмманюэль Макрон. Далее главы государств провели переговоры с участием президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В своей речи Эмманюэль Макрон отметил необходимость соблюдения «справедливых правил для всех» в торговле между Европой и Китаем.

— Будущее нашего континента также будет зависеть от нашей способности продолжать сбалансированно развивать отношения с Китаем, — сказал Э. Макрон.

Французский лидер добавил, что координация с Пекином по «крупным кризисам» в Украине и на Ближнем Востоке была «абсолютно решающей».

Председатель КНР отметил, что Евросоюз и Китай, как две крупнейшие мировые державы, «должны оставаться партнерами, продолжать диалог и сотрудничество, углублять стратегическое общение, укреплять стратегическое взаимное доверие, стратегический консенсус и осуществлять стратегическую координацию».

— Это должно способствовать устойчивому и здоровому развитию отношений Китая и ЕС и постоянно вносить новый вклад в мир и развитие во всем мире, — продолжил С. Цзиньпинь.

Президент Еврокомиссии У. Ляйен отметила, что третий раз за чуть более год встречается лично с председателем КНР Си Цзиньпинем.

— В очередной раз у нас состоялась открытая и честная дискуссия. Мы обсудили моменты, по которым сходимся во взглядах и где у нас есть различия, — прокомментировала президент ЕК.

Планируется, что Э. Макрон и С. Цзиньпинь совместно проведут торжественный ужин. Далее оба выступят на китайско-французском экономическом форуме с участием деловых кругов.

Во вторник президент Франции и председатель КНР посетят регион Верхние Пиренеи, где общение двух лидеров продолжится в неофициальном формате.