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    19:30, 06 Май 2024 | GMT +6

    Президент Франции, председатель КНР и президент Еврокомиссии провели трехсторонние переговоры

    Президент Франции, председатель КНР и президент Еврокомиссии провели трехсторонние переговоры
    Фото: кадр из видео

    Утром председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Елисейский дворец для официального начала своего двухдневного государственного визита во Францию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Визит главы Китая Си Цзиньпиня во Францию проходит в год 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

    Во дворе президентского дворца китайского лидера встретил президент Франции Эмманюэль Макрон. Далее главы государств провели переговоры с участием президента Еврокомиссии Урсула  фон дер Ляйен.

    В своей речи Эмманюэль Макрон отметил необходимость соблюдения «справедливых правил для всех» в торговле между Европой и Китаем.

    — Будущее нашего континента также будет зависеть от нашей способности продолжать сбалансированно развивать отношения с Китаем,  — сказал Э. Макрон.

    Французский лидер добавил, что координация с Пекином по «крупным кризисам» в Украине и на Ближнем Востоке была «абсолютно решающей».

    Председатель КНР отметил, что Евросоюз и Китай, как две крупнейшие мировые державы, «должны оставаться партнерами, продолжать диалог и сотрудничество, углублять стратегическое общение, укреплять стратегическое взаимное доверие, стратегический консенсус и осуществлять стратегическую координацию».

    — Это должно способствовать устойчивому и здоровому развитию отношений Китая и ЕС и постоянно вносить новый вклад в мир и развитие во всем мире, — продолжил С. Цзиньпинь.

    Президент Еврокомиссии У. Ляйен отметила, что третий раз за чуть более год встречается лично с председателем КНР Си Цзиньпинем.

    — В очередной раз у нас состоялась открытая и честная дискуссия. Мы обсудили моменты, по которым сходимся во взглядах и где у нас есть различия, — прокомментировала президент ЕК.

    Планируется, что Э. Макрон и С. Цзиньпинь совместно проведут торжественный ужин. Далее оба выступят на китайско-французском экономическом форуме с участием деловых кругов.

    Во вторник президент Франции и председатель КНР посетят регион Верхние Пиренеи, где общение двух лидеров продолжится в неофициальном формате.

    Теги:
    Евросоюз Франция Китай Европа Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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