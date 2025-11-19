Президент Филиппин отверг обвинения в наркозависимости

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя президента.

Заместитель министра по коммуникациям Клэр Кастро назвала заявления его сестры - сенатора Ими Маркос, необоснованными и предположила, что они могли быть отчаянной попыткой отвлечь внимание от расследования коррупционного скандала, связанного с проектами по контролю наводнений, в котором могут быть замешаны ее союзники в Сенате.

Созданная Маркосом независимая комиссия по установлению фактов, комитет Сената и госагентства проводят расследование обвинений в том, что влиятельные члены Конгресса и Сената получали крупные откаты от строительных компаний, выигравших прибыльные контракты на возведение объектов для контроля наводнений, которые оказались некачественными, незавершенными или вовсе не существовали. Скандал вызвал возмущение в стране, регулярно страдающей от смертоносных наводнений и тайфунов.

Семья и союзники бывшего президента Родриго Дутерте обвиняют Маркоса и его администрацию в незаконном задержании и заключении экс-лидера под стражу Международным судом. Его дочь, вице-президент Сара Дутерте, также является одним из самых жестких критиков нынешнего президента.

Ранее окружение президента Фердинанда Маркоса-младшего обвинялось в коррупции. Около 550 тысяч человек в столице Филиппин Маниле вышли на улицы в знак протеста против махинаций вокруг проектов по защите от наводнений.