    16:37, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Президент Филиппин отверг обвинения в наркозависимости

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший отверг обвинения, выдвинутые его сестрой, с которой он находится в напряженных отношениях. Она утверждала, что он якобы длительное время употребляет наркотики и что предполагаемая зависимость от кокаина привела к сбоям в управлении страной и коррупционным проблемам, передает агентство Kazinform.

    Президент Филиппин отверг обвинения в наркозависимости
    Фото: Oxu.az

    Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя президента. 

    Заместитель министра по коммуникациям Клэр Кастро назвала заявления его сестры - сенатора Ими Маркос, необоснованными и предположила, что они могли быть отчаянной попыткой отвлечь внимание от расследования коррупционного скандала, связанного с проектами по контролю наводнений, в котором могут быть замешаны ее союзники в Сенате.

    Созданная Маркосом независимая комиссия по установлению фактов, комитет Сената и госагентства проводят расследование обвинений в том, что влиятельные члены Конгресса и Сената получали крупные откаты от строительных компаний, выигравших прибыльные контракты на возведение объектов для контроля наводнений, которые оказались некачественными, незавершенными или вовсе не существовали. Скандал вызвал возмущение в стране, регулярно страдающей от смертоносных наводнений и тайфунов.

    Семья и союзники бывшего президента Родриго Дутерте обвиняют Маркоса и его администрацию в незаконном задержании и заключении экс-лидера под стражу Международным судом. Его дочь, вице-президент Сара Дутерте, также является одним из самых жестких критиков нынешнего президента.

    Ранее окружение президента Фердинанда Маркоса-младшего обвинялось в коррупции. Около 550 тысяч человек в столице Филиппин Маниле вышли на улицы в знак протеста против махинаций вокруг проектов по защите от наводнений.

     

    Адель Харламова
