Президент ФИФА оценил игру футбольной сборной Казахстана

Казахстан является одной из стран, принимающих матчи мужского турнира FIFA Series 2026.

В первой игре на Астана арене Казахстан со счетом 2:0 обыграл Намибию.

Данная игра привлекла внимание руководителя ФИФА.

— Было просто замечательно наблюдать, как Казахстан и Намибия провели очень напряженный матч перед многочисленными преданными футбольными болельщиками. Поздравляю Казахстанскую федерацию футбола и благодарю ассоциацию футбола Намибии — обе команды играли в духе спортивного соперничества и поделились прекрасным моментом единения после матча, — написал в своем Instagram Джанни Инфантино.

Он отметил, что цель турнира FIFA Series — дать футбольным сборным из разных стран и континентов возможность проверить свои силы в матчах с соперниками со всего мира.

Напомним, с целью развития взаимодействия между футбольными сборными с разных концов мира, ФИФА учредила новый турнир FIFA Series. Он представляет собой товарищеские матчи в формате мини-турниров. Пилотная версия FIFA Series прошла весной 2024 года. В 2026-м состоится первый официальный розыгрыш турнира, который впервые включит женские сборные.



