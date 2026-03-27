    13:52, 27 Март 2026 | GMT +5

    Президент ФИФА оценил игру футбольной сборной Казахстана

    Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино оценил матч сборной Казахстана в новом турнире товарищеских международных игр FIFA Series 2026, передает Kazinform.

    Фото: Қазақстан футбол федерациясы

    Казахстан является одной из стран, принимающих матчи мужского турнира FIFA Series 2026.
    В первой игре на Астана арене Казахстан со счетом 2:0 обыграл Намибию.
    Данная игра привлекла внимание руководителя ФИФА.

    — Было просто замечательно наблюдать, как Казахстан и Намибия провели очень напряженный матч перед многочисленными преданными футбольными болельщиками. Поздравляю Казахстанскую федерацию футбола и благодарю ассоциацию футбола Намибии — обе команды играли в духе спортивного соперничества и поделились прекрасным моментом единения после матча, — написал в своем Instagram Джанни Инфантино.

    Он отметил, что цель турнира FIFA Series — дать футбольным сборным из разных стран и континентов возможность проверить свои силы в матчах с соперниками со всего мира.

    Напомним, с целью развития взаимодействия между футбольными сборными с разных концов мира, ФИФА учредила новый турнир FIFA Series. Он представляет собой товарищеские матчи в формате мини-турниров. Пилотная версия FIFA Series прошла весной 2024 года. В 2026-м состоится первый официальный розыгрыш турнира, который впервые включит женские сборные. 

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
