Президент Европарламента выступила перед лидерами стран-членов Евросоюза

Перед непосредственным началом саммита Европейского совета (19–20 марта) президент Европейского парламента Роберта Метсола обратилась к главам государств и правительств.

Выступление состоялось около 10:00 утра по брюссельскому времени в начале рабочей сессии, сразу после обмена мнениями с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

Р. Метсола сосредоточилась на трех приоритетных темах: конкурентоспособности Европы, энергетике и геополитических вызовах. Она подчеркнула необходимость решительных действий в условиях нарастающей глобальной нестабильности.

Президент Европарламента призвала отказаться от «комфортных» решений и двигаться вперед, даже если следующие шаги для Евросоюза кажутся сложными. По ее мнению, это касается упрощения на всех уровнях, включая финансовые услуги. Она также выступила за «нестандартные» подходы при уважении прерогатив Европарламента.

Кроме того, Р. Метсола подчеркнула необходимость ускорения создания Союза сбережений и инвестиций (Savings and Investments Union) и пересмотру регуляторных требований, которые больше не стимулируют инвестиции внутри ЕС.

— Конкурентоспособность сегодня — это столько же о безопасности, сколько о росте. Европа нуждается в «экономической силе», чтобы говорить «на языке силы» и играть роль, которую должна играть, — заявила она.

После обращения президента Европарламента запланированы рабочие сессии участников саммита, включая обед с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Итоговые выводы саммита ожидаются вечером 20 марта. Саммит лидеров ЕС проходит в сложных условиях, в том числе резкого роста цен на газ (+50%) и нефть (+27%) за последние недели из-за кризиса на Ближнем Востоке и нарушении цепочек поставок.