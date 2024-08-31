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    02:00, 31 Август 2024 | GMT +6

    Президент Еврокомиссии посетит районы Словении, пострадавшие от наводнения в 2023 году

    наводнение в Словении 2023
    Фото: the-slovenia.com

    В понедельник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Словению для участия в Стратегическом форуме в Бледе, а также посетит районы, пострадавшие от наводнений в августе 2023 года, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Планируется, что У.Ляйен выступит с программной речью на открытии Стратегического форума в Бледе, который является крупным экспертно-политическим мероприятием в Центральной и Восточной Европе. В этом году форум проходит под названием «Мир параллельных реальностей».

    В мероприятии также примут участие премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и премьер-министр Словении Роберт Голоб.

    Кроме того, У.Ляйен посетит территории, пострадавшие от наводнений в августе 2023 года, а затем проведет короткую пресс-конференцию с премьер-министром Р.Голобом и мэром региона.

    Напомним, в августе 2023 года Словения столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием в своей новейшей истории. Ущерб от наводнения превысил 500 млн евро. Вода разрушила жилые дома, учреждения, дороги и объекты энергоинфраструктуры.

     

    Теги:
    Евросоюз Наводнение Наводнения Европа Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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