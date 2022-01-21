Президент: Если суд регулярно исправляет одни и те же ошибки госоргана, то такой руководитель явно не на своем месте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О новых правилах обжалования судебных актов госорганами рассказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практически каждое второе решение по иску предпринимателей вынесено не в пользу государства и должностных лиц, я считаю, что это прогресс. Еще один позитивный знак – значительная часть исков возвращена судами в связи с примирением препринимателей с государственными органами. Но число жалоб в суды продолжает расти, их сейчас более 14 тысяч. Поручаю Правительству совместно с Верховным судом и Национальной палатой предпринимателей проанализировать негативную практику деятельности госорганов и принять меры по ее искоренению», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса.

Глава государства подчеркнул, что если суд регулярно исправляет одни и те же ошибки государственного органа, то такой руководитель явно не на своем месте.

«Прошу Верховный суд обратить внимание на тревожные цифры. В пользу предпринимателей принята почти половина актов аппеляции и кассации по жалобам на решения нижестоящих судов. Это означает, что на первичном уровне суды еще не перестроились и не отказались от псевдозащиты интересов, это следует исправить. Задача предпринимателей работать, а не проводить время в судебных тяжбах. Бизнес-сообщество обращало внимание на вынужденные судебные издержки из-за того, что госорганы необоснованно, в частности, из-за страха быть наказанными, обжалуют судебные акты по всем инстанциям вплоть до Верховного суда. Теперь, чтобы обжаловать судебные акты в апеляцию и кассацию, необходимо иметь согласие вышестоящего органа. Госорганы неукоснительно должны соблюдать этот порядок», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



