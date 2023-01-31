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Президент: Если остановим LRT, то убытки будут еще больше

31 Января 2023, 16:17
Президент: Если остановим LRT, то убытки будут еще больше

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны поручил Президент РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Следующий важный вопрос – это развитие общественного транспорта. Я поручал провести анализ загруженности автобусных маршрутов и увеличить их интенсивность.

Однако люди так и продолжают ожидают автобусы по полчаса и более, а иногда автобусы так переполнены, что пассажиры попросту не помещаются в них. Сегодня городу не хватает более 400 автобусов, а в течение 5 лет их дефицит может вырасти в 2 раза. Свыше 400 остановок не оборудованы заездными карманами для автобусов. 300 остановок не обустроены закрытыми павильонами ожидания, что становится особенно актуальным в зимний период.

Я уже говорил, что проект LRT был в основном ошибочным. Но сейчас у нас нет другого выбора. Мы должны реализовать этот проект. Если мы остановим строительство LRT, то убытки будут еще больше. Другой альтернативы нет. В целом, акимату совместно с Правительством необходимо разработать комплексную программу развития транспортной системы Астаны», - отметил Глава государства.

«Качество дорог также вызывает много вопросов. Например, ряд улиц в городе ремонтируется каждый год. Но с наступлением весны состояние этих дорог не выдерживает никакой критики.

Некоторые же дороги и вовсе остались бесхозными. Это связано с неправильным либо некачественным проведением работ при строительстве и ремонте дорог. Правительство и акимат должны отдельно рассмотреть эту проблему. Если необходимо, надо заменить подрядчиков», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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