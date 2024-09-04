Президент Египта прибыл в Турцию впервые за 12 лет

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл сегодня в Анкару c официальным визитом для участия в переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это первый президентский визит между двумя странами за 12 лет на фоне потепления отношений между региональными державами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча последовала за поездкой Реджепа Тайипа Эрдогана в Каир в феврале, первой с 2012 года, что стало важным шагом на пути к восстановлению отношений, которые были серьезно напряжены на протяжении десятилетия.

Поездка египетского президента в Анкару является первой с момента вступления в должность в 2014 году, осуществляется по приглашению турецкого коллеги Р.Эрдогана.

- Отношения между Турцией и Египтом будут рассмотрены во всех аспектах, а также будут обсуждены возможные совместные шаги в предстоящий период по дальнейшему развитию сотрудничества, — сообщается в заявлении пресс-службы президента Турции.

В рамках однодневного визита состоится первое заседание совета стратегического сотрудничества высшего уровня двух стран. На нем будут всесторонне рассмотрены турецко-египетские отношения и обсуждены совместные шаги, которые могут быть предприняты для увеличения двустороннего товарооборота с 10 млрд до 15 млрд долларов в год.

На переговорах лидеров Египта и Турции также планируется обсудить урегулирование палестино-израильского конфликта, другие региональные и глобальные проблемы.

- Помимо двусторонних отношений состоится обмен мнениями по актуальным региональным и глобальным проблемам, особенно по поводу израильских атак на сектор Газа и оккупированные палестинские территории, — добавили в пресс-службе президента Турции.

Ожидается, что в ходе визита обе страны подпишут около 20 соглашений, охватывающих такие сферы, как: энергетика, оборона, туризм и образование. Сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и сжиженного природного газа (СПГ) также стоит на повестке дня, сообщает агентство Anadolu.

Последний визит в Турцию на уровне глав государств состоялся в 2012 году, его совершил экс-президент Египта Мохаммед Мурси.

Отношения между Анкарой и Каиром резко ухудшились в 2013 году после того, как нынешний президент Египта, а в то время – командующий армией Абдель Фаттах ас-Сиси – возглавил свержение лидера «Братьев-мусульман» Мухаммеда Мурси, который рассматривался как союзник Турции.

В 2013 году обе страны отозвали своих послов. В марте 2021 года МИД Турции объявил о возобновлении контактов с Египтом на дипломатическом уровне. В июле 2023 года обе страны полностью восстановили дипотношения, назначив послов в Анкаре и Каире.