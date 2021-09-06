Президент дал установку на скорейшее восстановление экономики в постковидный период - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев дал установку на скорейшее восстановление экономики в постковидный период. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Отдела международных исследований КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании дал установку на скорейшее восстановление экономики в постковидный период. Был затронут широкий спектр экономических вопросов, требующих оперативных и вместе с тем прагматичных решений», - комментирует Бекжан Садыков.

По его словам, основной вызов для Казахстана — это борьба с эффектом пандемии коронавирусной инфекции на общественные системы. Власти многих стран, как отметил эксперт, столкнулись с колоссальным экономическим, финансовым и социальным давлением.

«Вследствие разворачивания странами фискальных и монетарных мер реагирования на пандемию отмечается усиление давления инфляционных факторов на экономику. Давление было усилено сопутствующими ограничениями в мировой торговле, сжатием потребления в 2020 году и последовавшим скачком цен на сырьевые ресурсы. Как следствие, мировая экономика стала «нагреваться», то есть, отмечалось увеличение денежной массы. Спустя год в мире наблюдается «инфляционный шторм», который все больше влияет на потребительские цены, в том числе и Казахстане», - отметил Бекжан Садыков.

«Казахстанский денежный агрегатор М2 с начала 2020 года вырос почти на 43%. Инфляционные риски в стране усиливаются на фоне слабого восстановления логистических цепочек и сохраняющегося дисбаланса между спросом и потреблением. Особенно ярко подобный риск проявляется в виде увеличения цен на продовольственные товары, что очень чувствительно для казахстанцев», - добавил он.

В связи с этим, отметил эксперт, среди основных поручений Президента Казахстана следует выделить задачу по возврату инфляции в коридор 4-6%.

«В этом аспекте Правительству и Национальному Банку необходимо фокусироваться не только на корректировке денежно-кредитной политики, но и на создании эффекта от увеличения предложения на рынке, в том числе и придании импульса промышленному производству. Иными словами, необходимо соблюсти оптимальный баланс между дефляционными и инфляционными факторами», - считает Б. Садыков.

Кроме того, Глава государства отметил необходимость эффективного управления государственными расходами и в целом разработки «концепции по управлению государственными финансами».

«Данная реакция также вытекает из негативных эффектов пандемии коронавируса, и можно констатировать, что это скажется на процессе подготовки бюджета в перспективе. Стране предстоит выбрать подходящую стратегию на принципах гибкости с целью реагирования на внешние шоки с учетом задачи Президента по ускоренному внедрению бюджетных правил», - сказал Б. Садыков.

«Среди инициатив Главы государства особенно выделяется анонсирование мер по «мягкому стимулированию» бизнеса к увеличению заработных плат. Как уже было отмечено, нарастающая инфляция очень чувствительна для казахстанцев, и данная инициатива смотрится справедливо с учетом роста прибыли предприятий на 60%. Дополнительно было объявлено о снижении нагрузки на фонд оплаты труда, что придаст не только оптимизм гражданам Казахстана, но и импульс развитию предпринимательства. Кроме того, будут повышены заработные платы ряду категорий работников бюджетных предприятий», - пояснил старший научный сотрудник КИСИ.

По словам Бекжана Садыкова, озвученные инициативы - это свидетельство особого внимания Президента к вопросам обеспечения благосостояния населения.