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Президент дал ряд поручений Уполномоченному по правам человека Артуру Ластаеву

5 Января 2023, 17:34
Президент дал ряд поручений Уполномоченному по правам человека Артуру Ластаеву

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Уполномоченного по правам человека Артура Ластаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи были обсуждены новые полномочия Уполномоченного по правам человека в контексте конституционной реформы по обеспечению прав граждан через обращение в Конституционный суд и Верховный суд, а также взаимодействие с Генеральной прокуратурой.

Президент акцентировал внимание на важности принятия действенных мер со стороны судебной системы и правоохранительных органов в части усиления конституционных гарантий граждан в процессе уголовного правосудия и исполнения наказания.

В завершение Касым-Жомарт Токаев указал на приоритетность задач, направленных на развитие института Омбудсмена и усиление его потенциала. В том числе дал ряд поручений, нацеленных на дальнейшее укрепление конституционных гарантий прав человека и гражданина.


Фото: akorda.kz

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