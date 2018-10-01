Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе Глава государства ознакомился с работой Центра энергоэффективности, основными задачами которого являются демонстрация технологий альтернативной энергетики и обучение населения пользованию ими для обеспечения жилых домов горячей водой, теплом и электричеством. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Здание Центра оборудовано солнечными панелями, газопоршневой станцией, геотермальной системой, а также ветрогенераторами. Здесь размещены и функционируют Центр мониторинга жизнеобеспечения города и инженерных сетей ЖКХ, ЦОН, Центр оперативного управления ДВД области, аппарат акима района Алматы города Актобе.

Нурсултан Назарбаев положительно отметил внедренные новшества и подчеркнул важность использования на практике «зеленых» технологий, которые были продемонстрированы на международной выставке «ЭКСПО-2017».

Кроме того, аким города Актобе проинформировал Главу государства о ходе развития областного центра и исполнении поручений, в том числе создания Актюбинской агломерации, SmartCity Актобе и общественного пространства города.

В завершение Президент Казахстана дал ряд поручений по дальнейшему развитию Актобе.





