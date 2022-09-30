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    19:00, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Президент дал ряд поручений главе МВД

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства заслушал доклад министра внутренних дел Марата Ахметжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент был проинформирован о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, раскрытию преступлений, организации работы следственных подразделений, противодействию организованной преступности, укреплению дисциплины и законности среди личного состава.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе исполнения его поручений, обнародованных в Послании народу Казахстана. В частности, усилена борьба с интернет-мошенничеством, наркобизнесом, организованной преступностью. Больше внимания уделяется профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере.

    Марат Ахметжанов также рассказал о принимаемых органами внутренних дел мерах в связи с прибытием в страну граждан Российской Федерации.

    Глава государства также был проинформирован о проводимой МВД работе по дебюрократизации, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур.

    По итогам встречи Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране, а также осуществление эффективного миграционного контроля.



    Фото: akorda.kz


    Теги:
    Президент Казахстана МВД РК Главная Правоохранительные органы Президент
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