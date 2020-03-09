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Президент дал ряд поручений акиму столицы

9 Марта 2020 17:35
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Президент дал ряд поручений акиму столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима столицы Алтая Кульгинова. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«Сегодня доложил Президенту о социально-экономическом развитии города Нур-Султана, об исполнении поручений Главы государства, данных на совещании по развитию города. Президент дал ряд конкретных поручений по решению социальных вопросов, волнующих наших горожан, в том числе в первую очередь решение проблем дольщиков», - рассказал Алтай Кульгинов.

По информации акима, в 2019 году в столице было завершено строительство 10 проблемных домов, в которые вложились 2500 дольщиков. В этом году планируется ввести в строй 20 домов, что позволит решить проблемы порядка 7000 дольщиков.

Как сообщила пресс-служба Акорды, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости держать на особом контроле вопросы, связанные с дольщиками, а также уделить внимание развитию и благоустройству жилых массивов, созданию соответствующей инфраструктуры.

Глава государства поручил принять конкретные меры по решению социальных проблем, волнующих горожан, увеличению объемов строительства доступного жилья и количества квартир, выделяемых очередникам из числа социально уязвимых слоев населения, а также по привлечению инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан,
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Ринат Дусумов

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