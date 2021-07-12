12:04, 12 Июль 2021 | GMT +6
Президент дал поручения главе Высшего Судебного Совета
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Высшего Судебного Совета Дениса Шиппа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах деятельности Высшего Судебного Совета за первое полугодие 2021 года и планах на предстоящий период.
Президент также был проинформирован об исполнении поручения о кадровом обеспечении судов административной юстиции.
В завершение встречи Глава государства поставил перед Денисом Шиппом ряд задач, которые должны способствовать дальнейшему обновлению судейского корпуса и привлечению наиболее грамотных и компетентных специалистов в судебную систему.