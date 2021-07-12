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    12:04, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Президент дал поручения главе Высшего Судебного Совета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя Высшего Судебного Совета Дениса Шиппа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах деятельности Высшего Судебного Совета за первое полугодие 2021 года и планах на предстоящий период.

    Президент также был проинформирован об исполнении поручения о кадровом обеспечении судов административной юстиции.

    В завершение встречи Глава государства поставил перед Денисом Шиппом ряд задач, которые должны способствовать дальнейшему обновлению судейского корпуса и привлечению наиболее грамотных и компетентных специалистов в судебную систему.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Суды
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