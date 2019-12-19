Президент дал поручения акиму Туркестанской области Умирзаку Шукееву
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе встречи Главе государства было доложено об итогах социально-экономического развития области в уходящем году.
По словам Умирзака Шукеева, показатели роста производства в регионе увеличилось на 5,5 %, сельского хозяйства и инвестиций – на 25%, строительства жилья – на 30 %.
Аким области также проинформировал о ходе подготовке к презентации города Туркестана, запланированной на октябрь 2020 года, а также о полном завершении восстановительных работ в Арыси.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам оказания адресной социальной помощи, газификации и увеличения доходов населения области.
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