Президент дал поручения акиму Туркестанской области Умирзаку Шукееву

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи Главе государства было доложено об итогах социально-экономического развития области в уходящем году.

По словам Умирзака Шукеева, показатели роста производства в регионе увеличилось на 5,5 %, сельского хозяйства и инвестиций – на 25%, строительства жилья – на 30 %.

Аким области также проинформировал о ходе подготовке к презентации города Туркестана, запланированной на октябрь 2020 года, а также о полном завершении восстановительных работ в Арыси.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам оказания адресной социальной помощи, газификации и увеличения доходов населения области.