Президент дал поручение Минобразования  по поддержке особых детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение Министерству образования и науки в части поддержки детей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уполномоченным органам предстоит составить понятный алгоритм действий в виде единого маршрута для ребенка с особыми потребностями и его семьи. С учетом имеющихся в регионах специальных учреждений, в нем должны быть предусмотрены все оказываемые государством услуги, начиная с момента рождения ребенка», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании НСОД.

По мнению Главы государства, Министерству образования и науки следует проводить более акцентированную работу в части реализации прав особых детей на образование.

«Уверен, все эти меры будут способствовать полноценной реализации потенциала детей с особыми потребностями», - заключил Президент.

Напомним, сегодня проходит пятое заседание Национального совета общественного доверия. Заседание проходит в онлайн-режиме.