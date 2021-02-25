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    11:59, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Президент дал поручение Минобразования  по поддержке особых детей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручение Министерству образования и науки в части поддержки детей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уполномоченным органам предстоит составить понятный алгоритм действий в виде единого маршрута для ребенка с особыми потребностями и его семьи. С учетом имеющихся в регионах специальных учреждений, в нем должны быть предусмотрены все оказываемые государством услуги, начиная с момента рождения ребенка», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании НСОД.

    По мнению Главы государства, Министерству образования и науки следует проводить более акцентированную работу в части реализации прав особых детей на образование.

    «Уверен, все эти меры будут способствовать полноценной реализации потенциала детей с особыми потребностями», - заключил Президент.

    Напомним, сегодня проходит пятое заседание Национального совета общественного доверия. Заседание проходит в онлайн-режиме.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Заседание Нацсовета 25.02.2021 Образование МОН Общество Нацсовет
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