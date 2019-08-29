Президент читает Ваши книги - как награждали Рабигу Сыздык орденом «Барыс» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева доктор филологических наук, профессор Рабига Сыздык удостоена ордена «Барыс» І степени, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Почетную миссию вручения заслуженной награды выполнили помощник Главы государства Маулен Ашимбаев и заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров.

Как говорится в Президентском Указе, главный научный сотрудник Института языкознания имени А. Байтурсынова Р. Сыздык за особые заслуги в общественной деятельности, а также значительный вклад в развитие отечественной науки награждется орденом «Барыс» І степени.

М. Ашимбаев и Е. Бабакумаров высказали теплые слова признательности, поздравили с засуженной многолетним трудом наградой и пожелали Р. Сыздык крепкого здоровья.

«Принимая во внимание все Ваши заслуги и неоценимый вклад в общество Казахстана, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич поручил нам вручить Вам одну из высших наград Казахстана – орден «Барыс» І степени. Как Вы сами знаете, наш Президент Вас очень уважает и ценит, а также читает Ваши книги. Поздравляю Вас с этой наградой», - сказал Маулен Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев также отметил, что Указ о награждении был подписан также в связи с 175-летием со дня рождения великого поэта Абая Кунанбаева.

«Ваши книги, исследования, труды продолжают вносить неоценимый вклад в развитие науки в Казахстане, поскольку Вашими орфографическими словарями и другими трудами сейчас активно пользуются наши коллеги, казахстанцы. В следующем году мы будем праздновать на высшем уровне 175-летие Абая. Тогда также будем прибегать ко всем Вашим трудам и исследованиям касательно его творчества», - добавил помощник Президента.

В свою очередь, Рабига Сыздык поблагодарила Президента за столь большое внимание и пожелала всем больших успехов.

«Если честно, не ожидала такой награды. Очень рада и благодарна Касым-Жомарту Токаеву за внимание. Он этим доказал всем, что является не только лидером и главой страны, но и хорошим человеком, который испытывает глубокое уважение и любовь к своему народу. Это для меня огромная мотивация. Даст Бог, буду продолжать дальше творить и трудиться», - поблагодарила Рабига Сыздык.

Рабига Сыздык в ходе встречи подарила Президенту Казахстана свои книги.

Рабиге Сыздык недавно исполнилось 95 лет. Она языковед, тюрколог, доктор филологических наук (1971), профессор (1989), член-корреспондент НАН РК (1979). Окончила Казахский педагогический институт имени Абая (1947).

В разные годы работала редактором и заведующей редакцией Учебно-педагогического издательства, младшим научным сотрудником, заведующей отделом истории и диалектологии казахского языка (1961-1967 гг.), старшим научным сотрудником Института языкознания имени А. Байтурсынова.

Под ее руководством проведены исследования по проблемам развития казахского литературного языка и культуры казахской речи.

Руководила работами по этимологическим и другим лексикологическим изысканиям, участвовала в редактировании 10-томного Толкового словаря казахского языка, Орфографического словаря, Большого казахско-русского словаря.

Заложила основы научного направления казахской лингвостилистики, подготовила научные кадры в этой области, внесла большой вклад в вузовскую практику, исследовала творчество А. Байтурсынова.

Автор более 130 научных работ, из них 9 монографий, учебников и учебных пособий.